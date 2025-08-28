Schira – Napoli, ingaggiato Milanetto nell’area scouting. I dettagli

Il Napoli potenzia la sua area scouting. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, la società azzurra ha ingaggiato l’ex calciatore Omar Milanetto con l’obiettivo di ampliarla. In passato, ha ricoperto il ruolo di capo degli osservatori in società come Torino, Genoa e Cesena. Di seguito, il tweet. “Escl. – Il Napoli ha rinforzato la propria area scouting con l’ingaggio di Omar Milanetto, ex capo degli osservatori di Torino, Genoa e Cesena”.