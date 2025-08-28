Sacchi: “Napoli attrezzato per la Champions, ma senza esperienza. Vi spiego”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha scritto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport a proposito della Champions League 2025/26, proprio nel giorno in cui si terranno i sorteggi delle partite del girone unico. Tra gli argomenti, si è parlato anche del Napoli di Antonio Conte, di come si presenta all’appuntamento e delle sue potenzialità in questa avventura. Di seguito, il suo pensiero a riguardo.

«Credo che il Napoli sia attrezzato, a livello numerico, per affrontare sia il campionato sia la coppa, ma non ha l’esperienza per farlo. Mi spiego? L’ambiente, fantastico per le emozioni che sa trasmettere, non è abituato alle vittorie, non ha la cultura del successo, e dunque per Antonio Conte la scalata al vertice sarà difficile. Lo possono aiutare elementi come De Bruyne, che conosce la manifestazione e può trasmettere lo spirito giusto a tutti i compagni, gli può dare una mano McTominay, che ha fatto un percorso straordinario da quando è arrivato in Italia, anche gli altri acquisti sono in grado di alzare il livello del gioco, e su questo Conte puntare. Tuttavia, resto convinto che immaginare i partenopei in finale di Champions League, nonostante l’affetto che mi lega ad Antonio Conte, sia esagerato. È vero che il calcio è bello perché, in ogni momento, ci può stupire, ma qui si tratterebbe davvero di un evento straordinario».