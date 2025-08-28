Romano – Mainoo-Napoli? Un retroscena, non un discorso immediato. Elmas, siamo al traguardo

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato sul suo canale YouTube a proposito delle ultime novità riguardanti il mercato. Tra gli argomenti, si è parlato di alcuni scenari riguardanti il Napoli, come la trattativa con il Lipsia per Eljif Elmas oltre che della suggestione Kobbie Mainoo. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Elmas-Napoli? Siamo al traguardo. Aspettiamo l’ok del Lipsia. Il Napoli propone un prestito con diritto di riscatto e ballano pochissimi soldi sulla cifra del prestito per poi arrivare all’ok. In questi giorni, il macedone ha messo in stand-by qualsiasi altra opzione. Vuole il Napoli. Mainoo? Quando viene fuori la possibilità che un calciatore come lui possa cambiare squadra è chiaro che i club più importanti chiedano informazioni. Il Napoli ha chiamato per capire, ma è vera questa storia? Fa un po’ parte del dovere di alcuni club al netto delle necessità, ma ad oggi dire che gli azzurri abbiano aperto una trattativa passa un oceano. Il calciatore costerebbe tantissimo, il Manchester United è molto rigido sulla questione. Racconterei il tutto come un retroscena, non come un discorso immediato”.