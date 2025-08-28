Padovan sulla nuova Champions “Napoli possibile outsider”

Giancarlo Padovan, noto giornalista sportivo, ha espresso la sua opinione durante la trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla nuova formula della Champions League e sulle chance del Napoli.

“Questa nuova Champions League non mi piace – ha dichiarato Padovan – la trovo noiosa e poco competitiva, perché consente la qualificazione a 24 squadre su 36. Di fatto la competizione inizia davvero solo tra febbraio e marzo. Inoltre, così facendo, vengono azzerate le sorprese che invece la fase a gironi poteva riservare. A mio avviso, la vecchia Coppa dei Campioni era decisamente migliore”.

Nonostante le critiche, Padovan individua un possibile scenario sorprendente per la stagione: “Quest’anno la Champions League potrebbe vincerla un’outsider. Considero il Napoli tra le candidate, perché ha le qualità per essere competitivo fino in fondo”.