Il Mattino – Juanlu, affare posticipato a gennaio. Si lavora alla permanenza di Mazzocchi e Spinazzola. I dettagli

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito della trattativa tra il Napoli ed il Siviglia per Juanlu. Stando a quanto riportato, l’affare è posticipato a gennaio a causa del ko di Lukaku, che ha obbligato i partenopei a concentrarsi su altre priorità. Ora, si è al lavoro per la permanenza di Pasquale Mazzocchi e di Leonardo Spinazzola.

“Non si può avere tutto dalla vita. Vero con il Siviglia da tempo l’accordo per Juanlu è stato raggiunto, ma gli andalusi ora pagano il prezzo delle loro titubanze. Perché il Napoli, dopo il ko di Lukaku, ha dovuto concentrarsi su altre priorità. La sensazione è che l’affare è solo rinviato: a gennaio. E a questo punto, potrebbe quindi non andare all’assalto del terzino spagnolo. Tenendo in rosa Pasquale Mazzocchi. Anzi, al momento l’opzione principale è quella della permanenza del terzino di Barra. E lo stesso vale anche per Spinazzola: molti i sussurri per un possibile addio, ma alla fine l’ex Roma resterà a disposizione. Sulla sinistra c’è grande abbondanza con l’arrivo anche di Miguel Gutierrez. Ma Spina potrebbe, in caso di emergenza, giocare anche come vice Di Lorenzo”.