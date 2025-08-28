Gazzetta – Napoli-Elmas, ormai è fatta! Si attende il via libera per volare in Italia

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Lipsia e Napoli avrebbero raggiunto l’accordo su tutto per il ritorno in prestito con diritto di riscatto di Elif Elmas: “Manca soltanto l’accordo sui bonus da garantire al club tedesco al termine di questa stagione. Di fatto, il Lipsia vuole tutelarsi il più possibile in caso di mancato riscatto e quindi vincolare il Napoli al pagamento di qualche altro milione in caso di risultati sportivi vincenti. C’è ancora da lavorare, insomma. Ma siamo davvero ai dettagli: oggi Elmas potrebbe ottenere il via libera per volare in Italia e effettuare le visite mediche magari già domani, per poi presentarsi nel suo vecchio stadio sabato per la partita. Lui e il Napoli, infatti, sono già d’accordo sul nuovo contratto che – in caso di riscatto – durerà fino al 2030, a tre milioni a stagione”.