Champions League 2025/26, il Napoli presente con Edoardo De Laurentiis

Il sorteggio della fase campionato della Champions League 2025/26 si svolgerà oggi, giovedì 28 agosto, alle ore 18:00 presso il prestigioso Grimaldi Forum del Principato di Monaco. Sarà un momento cruciale per le 36 squadre qualificate, che conosceranno gli otto avversari della nuova formula introdotta dall’UEFA. Le società sono state suddivise in quattro fasce da nove club ciascuna, determinate in base al coefficiente UEFA. Ogni squadra affronterà otto rivali diversi: due per fascia, con una partita in casa e una in trasferta per ciascun livello, evitando più di due club della stessa nazione e senza incroci con squadre della propria federazione.

Grande attesa anche per il Napoli, che prenderà parte alla cerimonia con il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, già arrivato a Montecarlo per rappresentare la società azzurra. L’evento sarà seguito con diretta testuale su Tuttonapoli e catalizzerà l’attenzione dei tifosi partenopei, desiderosi di scoprire il cammino europeo della squadra di Antonio Conte. La nuova formula della Champions League, con più partite e un diverso sistema di abbinamenti, promette un’edizione ricca di sfide affascinanti e di alto livello competitivo.