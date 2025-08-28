Cds – Napoli-Cagliari, ecco le possibili scelte di Conte: confermati i Fab Four nel mezzo

Il Napoli torna da campione d’Italia allo stadio Diego Armando Maradona in occasione della seconda giornata di campionato Napoli-Cagliari. Il Corriere dello Sport scrive della possibile formazione che sarà scelta dal tecnico Antonio Conte: “Per il resto, Conte va verso la conferma dello schieramento esibito all’esordio contro il Sassuolo al Mapei: la formula con i Fab Four, con i quattro centrocampisti De Bruyne, Anguissa, Lobotka e McTominay tutti insieme in una sorta di 4-3-3 molto flessibile, o 4-1-4-1 che dir si voglia. Soltanto numeri: a contare sono i dati che raccontano lo spostamento di McT a sinistra e la conferma di Politano a destra, l’equilibratore a tutta fascia che in fase di non possesso, quando le esigenze lo r i chiedono, detta il passaggio a cinque. Il riferimento offensivo sarà Lucca”.