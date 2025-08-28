CdM – Colpo per il Napoli Primavera, preso Genovese dalla Sampdoria

Non si lavora solamente per rinforzare la prima squadra. Il Napoli studia anche come potenziare la formazione della Primavera, tornata in massima categoria. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna, i partenopei hanno prelevato il giovane centrocampista classe 2007 Marco Genovese dalla Sampdoria, reduce da 5 mesi trascorsi al Giugliano in Serie C. “Il Napoli lavora anche per rinforzare la Primavera tornata nella serie A della categoria, ha preso il centrocampista Marco Genovese (‘2007) dalla Sampdoria, dopo i cinque mesi trascorsi in prestito al Giugliano nella scorsa stagione”.