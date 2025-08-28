Benitez: “Conte è dentro un progetto che gli appartiene sempre di più. Napoli in Champions? Se saprà distribuire gli impegni…”

«C’è da vedere come il Napoli saprà distribuirsi tra campionato e impegni in Europa: ma l’organico è straordinario, se arriva anche Hojlund ci saranno ballottaggi di livello assoluto in ogni zona del campo. Sarebbe una di quelle avversarie da cui chiunque vorrebbe scansarsi». Parola di Rafa Benitez, allenatore, intervistato a La Gazzetta dello Sport. In questa, lo spagnolo ha tracciato le linee guida a proposito della nuova Champions League, nella giornata in cui si terranno i sorteggi del girone unico. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito delle possibilità del Napoli di Antonio Conte in questa competizione. Di seguito, ecco quanto dichiarato.

Conte si rituffa in Champions…

«E il Napoli rivive in un mondo che ormai gli appartiene, come racconta ciò che ha saputo fare dal 2010 in poi, cioè dalla prima volta in cui approdò tra le grandi. Ha una sua stabilità, ormai, rotta solo nella passata stagione, che è servita però per sanare gli errori precedenti. Una società che vince due scudetti in tre campionati è leader e vanno riconosciuti a De Laurentiis gli sforzi compiuti per darle questo ruolo. E Conte ha confermato tutto quello che su di lui si sapeva. Ha un centrocampo straordinario — Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay tutti assieme — e sta dentro un progetto che gli appartiene sempre di più».