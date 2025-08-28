Arturo Di Napoli: ‘Il Napoli può giocarsi lo scudetto con Juventus e Inter'”

Arturo Di Napoli, ex calciatore del Napoli, ha espresso le sue opinioni sulla Juventus di Tudor e sulla corsa scudetto. Secondo lui, la Juventus può essere una delle protagoniste della stagione insieme al Napoli e all’Inter. Di Napoli ha anche parlato della scelta di Tudor come allenatore della Juventus, sottolineando che la dirigenza nerazzurra è andata sul sicuro con lui nonostante la sua poca esperienza. Inoltre, ha espresso pareri positivi sulle idee tattiche di Tudor e sulla stima che i calciatori hanno per lui.

Di Napoli ha anche commentato la possibilità di vedere Hojlund e Lucca insieme in campo, affermando che Conte ha chiarito che non ci sono titolari e che il Napoli farà tante partite quest’anno. Secondo lui, i due giocatori potrebbero addirittura essere utilizzati insieme in alcune fasi di gioco.