Addio a Decibel Bellini: non sarà più lo speaker ufficiale del Napoli

Daniele “Decibel” Bellini non sarà più lo speaker ufficiale del Napoli. La notizia, poi confermata dal club partenopeo, era stata anticipata dallo stesso Bellini con un messaggio carico di emozione pubblicato nelle sue Instagram Stories.

“Qualsiasi cosa succeda sappiate che ho fatto sempre il massimo e ho portato rispetto a tutti. Ho sempre dato tutto me stesso senza risparmiarmi mai. A volte, però, fare il massimo non basta”, ha scritto Bellini, lasciando trasparire il rammarico per la fine di un lungo percorso.

Per anni la sua voce ha accompagnato i tifosi azzurri al Diego Armando Maradona, diventando parte integrante dell’atmosfera unica dello stadio. Con la sua energia e il suo stile inconfondibile, Bellini è riuscito a trasformare ogni annuncio in un momento di carica e partecipazione. Ora si chiude un capitolo importante della storia recente del Napoli e della sua tifoseria, che dovrà abituarsi a un nuovo volto (e a una nuova voce) per scandire le emozioni delle partite casalinghe.