Ssc Napoli, il report di allenamento del giorno 27 agosto. Lavoro tecnico-tattico per gli azzurri

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 27 agosto. Gli azzurri, in preparazione della sfida di sabato al Cagliari al Maradona, ha svolto un lavoro tecnico tattico oltre che una partitina. Di seguito, ecco quanto scritto nella nota. “SSC Napoli Training Center- Il Napoli continua gli allenamenti in vista della seconda giornata di campionato, sabato alle 20:45 al Maradona contro il Cagliari. Nella seduta mattutina gli azzurri hanno svolto lavoro tecnico-tattico e successivamente una partitina”.