Sky – Hojlund, nuovi contatti tra Napoli e United: cresce la fiducia. Ritorno di Elmas non in discussione

Ci saranno presto nuovi contatti tra il Napoli ed il Manchester United per Rasmus Hojlund. A parlarne è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky sul proprio sito ufficiale. L’obiettivo sarà quello di chiudere l’affare, quindi si discuterà sull’obbigo di riscatto, in modo da convincere i Red Devils. Non è invece in discussione il ritorno di Eljif Elmas dal Lipsia. “Nuovi contatti nel pomeriggio tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund. L’obiettivo del Napoli è quello di raggiungere l’intesa per l’attaccante e quindi si parlerà per rendere l’obbligo di riscatto per il giocatore più sicuro o facilmente raggiungibile, in modo da accontentare i Red Devils. Aumenta comunque la fiducia per la buona riuscita della trattativa e per raggiungere un accordo forse già in giornata. Intanto, non è in discussione l’affare Elmas col Lipsia, che tornerà così al Napoli dopo due stagioni”.