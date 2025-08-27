Napoli-Cagliari sarà diretta da Bonacina di Bergamo. Al Var La Penna

Sono state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la seconda giornata di Serie A. In questa, il Napoli sfiderà il Cagliari, nella partita che coinciderà con il debutto stagionale allo stadio Diego Armando Maradona il giorno sabato 30 agosto alle ore 20:45. L’incontro, sarà diretto dal signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Verrà assistito dai guardalinee Rossi C. e Bahri, mentre il quarto uomo sarà Marcenaro. Il Var sarà presieduto dal signor Federico La Penna della sezione di Roma 1 e ad assisterlo ci sarà Paterna.