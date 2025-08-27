Marchetti: “Vi svelo quando ci sarà la fumata bianca per Hojlund”

Luca Marchetti, esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare della trattativa del Napoli per Hojlund. Ecco cosa ne pensa:

“Hojlund-Napoli non si chiuderà in serata, è una trattativa ben impostata, ma non è previsto ancora nessun viaggio in ottica visite mediche: non siamo ancora a questo punto della trattativa. Si lavora però col Manchester United per il prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, ovvero qualificazione in Champions e numero di presenze del giocatore. Il Manchester United non appare molto convinto su questa soluzione e potrebbe restare solo l’obbligo legato alla qualificazione europea o chissà. Hojlund nel frattempo l’ha dato l’ok al trasferimento in azzurro”.