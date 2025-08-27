Marchetti: “Elmas-Napoli, manca poco. Su Breascinini e Juanlu…”

Luca Marchetti, esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Oltre a Hojlund per il quale il Napoli continua a lavorare, questa potrebbe essere una giornata importante sul fronte centrocampista: la società azzurra ha alzato la posta per il prestito di Elmas, partendo da 1.5 milioni iniziali ai 2 attuali. Ballano 500mila euro di bonus in questo momento, mentre il riscatto è stato alzato da 12.5 a 17 milioni, ma si contratta per accorciare le distanze anche se il Lipsia appare rigido. Tuttavia Napoli ed Elmas non sono mai stati così vicini. Dopo l’approdo del macedone, occhio ancora alla vicenda Brescianini da approfondire e a Juanlu Sanchez”.