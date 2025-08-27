Il Mattino – Juanlu, il Napoli non ha spinto per chiudere. Intanto il tempo sta per scadere…

Il Napoli non ha spinto per chiudere l’operazione Juanlu Sanchez con il Siviglia. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino, che rende noto come la volontà del calciatore sia quella di trasferirsi in azzurro, anche se al momento nulla si sta muovendo. Dunque, con il tempo che inesorabilmente scorre, aumentano le sue possibilità di rimanere in Andalusia. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Come anticipato, ieri poteva essere una giornata importante per il terzino spagnolo del Siviglia che era in campo lunedì sera nella sconfitta dei suoi contro il Getafe. Il canterano è stato tra i migliori in campo, sollevando anche una pioggia di critiche da parte dei tifosi contro una società che sta svendendo i suoi pezzi migliori. Il Napoli non ha spinto per chiudere, ci sono stati interessamenti per lui anche da parte del Milan che ha chiamato il club andaluso in giornata: le informazioni richieste erano principalmente per Lukebakio – anche lui in uscita – ma durante la chiacchierata i rossoneri hanno provato a capire se ci fosse margine di manovra per il terzino visto che Jimenez è in uscita. Gli agenti di Sanchez hanno ribadito la sua estrema preferenza per il Napoli. Se non dovesse essere azzurro, il futuro di Juanlu potrà essere ancora a Siviglia anche per la stagione che è appena cominciata. Nulla di nuovo, quindi, eccetto il tempo: quello passa sempre di più e sta per scadere. Una condizione che mette a rischio sempre più un accordo”.