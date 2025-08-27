Il Mattino – Brescianini, ultimi contatti non positivi. Distanza tra Napoli ed Atalanta

La trattativa tra il Napoli e l’Atalanta per Marco Brescianini non si prospetta certamente semplice. A scriverne, è l’edizione odierna de Il Mattino. Secondo quanto riportato, i bergamaschi vorrebbero una cifra superiore rispetto ai 15 milioni offerti dai partenopei per assicurarsi l’ex Frosinone. Inoltre, non potrà arrivare un via libera definitivo da Percassi finché non sarà stato preso un calciatore in sua sostituzione. “Non è andata benissimo, invece, con gli ultimi contatti tra Napoli e Atalanta per Brescianini: i bergamaschi vogliono una cifra più alta rispetto ai 15 milioni prospettati dagli azzurri e soprattutto non potrebbero dare il via libera senza avere in mano un calciatore per la sostituzione in rosa”.