Hojlund-Napoli, Zazzaroni ironizza: “Se oggi Manna non lo chiude, Conte gli spezza l’altro tendine d’Achille”

Il Napoli è vicinissimo all’arrivo di Rasmus Hojlund dal Manchester United. Perché il centravanti danese possa vestire l’azzurro, è davvero solo questione di ultimissimi dettagli da limare. A tal proposito, scrive Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore de Il Corriere dello Sport. Sul suo profilo Instagram ironizza a proposito di questa trattativa, che a breve potrebbe vedersi concretizzata, con il seguente messaggio. “Se oggi Giovanni Manna non chiude Hojlund Conte gli spezza l’altro tendine d’Achille *: mancano dettagli sui bonus relativi all’obbligo di riscatto. In alternativa, la noce del capocollo (cit. Lino Banfi)”.