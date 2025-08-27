Gazzetta su Hojlund: “È la sintesi della punta dei sogni. Con lui un Napoli più cangiante”

“Hojlund è la sintesi della punta dei sogni, ha in sé i colpi di chi annusa l’aria (nell’area), la rapidità di movimento e di esecuzione che scongela la tirannia della paura, una tendenza a calamitare su di sé lo sviluppo della manovra diventando partecipe del gioco, senza isolarsi in attesa della gloria personale: e però è ancora un «ragazzo» da arricchire, da reinserire in questo macro universo che gli è appartenuto e che ha assorbito con nonchalanche”. È quanto si scrive su La Gazzetta dello Sport a proposito del profilo calcistico di Rasmus Hojlund, bomber del Manchester United per cui il Napoli sta trattando. A questo, viene aggiunto quanto segue.

“Hojlund può far bene a Conte almeno quanto Conte potrà far benissimo a lui. Il Napoli ha smesso di aggrapparsi esclusivamente al tridente, ha dato ampiezza alle proprie scelte, attacca come può o come vuole, si raccoglie e parte, cerca le praterie e però anche l’accerchiamento se e quando serve, non rinuncia a riempire l’area e pazienza se ha perso i chili e i centimetri di Lukaku. Però, avendo già Lucca, si è regalato un attaccante diverso, già europeizzato pur essendo anagraficamente in fasce, uno che dopo il master con Gasperini e la specializzazione allo United, ora va a conoscere la Champions da protagonista e deve farlo con la forza del proprio talento e le sicurezze che gli concede un allenatore tra i più vincenti. E il sistema, con Hojlund, può essere «cangiante», ha tutti i colori più vivi che si riconoscano in un Napoli protagonista: centravanti con gli esterni classici; seconda punta; terminale d’una formazione piena di fosforo e della fisicità dei De Bruyne e degli Anguissa, dei McTominay e di chi gli si affiancherà”.