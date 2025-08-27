Del Genio: “Mainoo è perfetto per il Napoli, vi dico”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Mainoo, accostato al Napoli nelle ultime ore. Ecco cosa ne pensa:

“Parliamo di un giocatore non forte, ma fortissimo. E’ molto promettente, pur essendo giovane è già nazionale inglese. A centrocampo nel Manchester United c’è concorrenza, lì è scalato anche Bruno Fernandes e davanti c’è anche Ugarte e lui non è entrato. In effetti rischia di non giocare. Mi sorprenderebbe molto se dovessero venderlo, magari lo danno in prestito secco e non lo vendono. Ma se lo vendessero devi prenderlo subito”.