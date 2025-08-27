Dazn, Mancini: “Il Napoli parte favorito per il titolo, ma l’Inter…”

Riccardo Mancini, telecronista Dazn, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare della corsa Scudetto. Ecco cosa ne pensa:

“L’Inter ha giocato sicuramente bene con il Torino, ma è ancora presto. Tuttavia, dopo i diversi problemi, Chivu è stata bravissimo a far ripartire i suoi. L’Inter si è infatti divertita, giocando più sciolta. Poi, chiaramente, si è vista la grossa differenza con il Torino, che è sembrato molto indietro. L’Inter, però, deve sicuramente prendersi questo successo. Ma, ripeto, è presto. L’Inter l’ho vista molto simile a quella di Inzaghi, anche se con qualche differenza: vedi qualche progressione in meno di Bastoni e Pavard. La Juve, grazie a Tudor, ha ritrovato il sorriso. Tudor ha ricostruito la Juve su tanti aspetti. Sembra avere le idee chiare: attenzione alla Juve, soprattutto per le prime posizioni.

Milan? Posso dire che, al di là del ko con la Cremonese, è un grosso punto di domanda. Dobbiamo aspettare prima di giudicarlo, visto il gran mercato fatto. Il Napoli? L’ho visto quadrato e consapevole: l’ho visto più forte dell’anno scorso. Ha prospettive che non ha nessuno in Italia, visto il mercato fatto. De Bruyne, ovviamente, sarà un fulcro del Napoli. Il Napoli è sicuramente favorito per lo scudetto. Hojlund? Sta completando la sua crescita. A Manchester ha sicuramente capito cosa significhi giocarsi il posto con altri campioni. Lui è un attaccante moderno, è sicuramente funzionale al gioco di Conte”.