CdM – Mazzocchi potrebbe rimanere a questa condizione. Zanoli, c’è l’Udinese. Per Cheddira si fa avanti il Cagliari

Il Napoli potrebbe tenere con sé Pasquale Mazzocchi. La condizione è però quella che non arrivi un altro centrocampista insieme ad Eljif Elmas. Potrebbe invece partire Alessandro Zanoli, probabilmente all’Udinese, che si è vista bloccare l’affare per Walid Cheddira a causa dell’infortunio di Lukaku. Il marocchino è ora attenzionato dal Cagliari, con dei dialoghi attualmente in corso. A riportare è Il Corriere del Mezzogiorno.

“Se dovesse arrivare soltanto Elmas e non anche un altro centrocampista, il Napoli potrebbe decidere di tenersi Mazzocchi che piace a Sassuolo, Verona e Cremonese e cedere Zanoli all’Udinese. Il club friulano ha acquistato Buksa e si è ritirato dalla corsa per Cheddira, che lo scorso weekend era pronto a partire per sostenere le visite mediche e firmare ma il Napoli l’ha bloccato dopo l’infortunio di Lukaku, in attesa dell’arrivo di Hojlund. Si è fatto avanti il Cagliari, i dialoghi sono in corso”.