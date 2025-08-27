Auriemma: “Lucca non ha giocato male contro il Sassuolo, vi spiego il motivo”

Il giornalista Raffaele Auriemma, grande tifoso del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A per parlare del rendimento di Lucca alla prima partita stagionale. Ecco cosa ne pensa:

“Quest’anno il Napoli ha la capacità di non dare mai punti di riferimento a nessuno. L’unico che l’ha dato a Sassuolo è stato purtroppo Lucca, che quelli che guardano il calcio un po’ sonnecchiando sul divano, dicono che ha giocato male. No, si è sacrificato per la squadra. Ha preso le botte lì davanti e ha permesso agli altri di andare a segnare”.