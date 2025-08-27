Aia, le designazioni della seconda giornata. Inter-Udinese a Marchetti, Genoa-Juventus a Chiffi

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le deisgnazioni arbitrali per quanto riguarda la seconda giornata di Serie A. Tra i match di giornata, spunta Inter-Udinese, seconda uscita stagionale per Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Gara che sarà diretta da Marchetti della sezione di Ostia Lido con Marini al Var. La Juventus, invece, sfiderà il Genoa a Marassi. Partita che è stata assegnata a Chiffi di Padova, mentre al Var presiederà Paterna. Di seguito, l’elenco completo delle designazioni.

CREMONESE – SASSUOLO      Venerdì 29/08 h. 18.30

GUIDA

BARONE – MONACO

IV:      CALZAVARA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SOZZA

LECCE – MILAN   Venerdì 29/08

MARINELLI

DEI GIUDICI – MASTRODONATO

IV:      ARENA

VAR:     GHERSINI

AVAR:      MERAVIGLIA

BOLOGNA – COMO    Sabato 30/08 h. 18.30

DOVERI

PALERMO – CATALLO

IV:       TREMOLADA

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       PEZZUTO

PARMA – ATALANTA     Sabato 30/08 h. 18.30

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     AURELIANO

AVAR:     PAIRETTO

PISA – ROMA     Sabato 30/08 h. 20.45

COLLU

CECCONI – ROSSI M.

IV:     MANGANIELLO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MARESCA

GENOA – JUVENTUS   Domenica 31/08  h. 18.30

CHIFFI

MONDIN – FONTEMURATO

IV:     FOURNEAU

VAR:     PATERNA

AVAR:     LA PENNA

TORINO – FIORENTINA   Domenica 31/08   h. 18.30

ABISSO 

PERETTI – PERROTTI

IV:     AYROLDI

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       DIONISI

INTER – UDINESE  Domenica 31/08   h. 20.45

MARCHETTI

BACCINI – COLAROSSI

IV:       ZUFFERLI

VAR:      MARINI

AVAR:      AURELIANO

LAZIO – VERONA   Domenica 31/08  h. 20.45

CREZZINI

COSTANZO – GARZELLI

IV:     COLOMBO

VAR:    PEZZUTO

AVAR:      MARESCA

