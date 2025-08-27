Aia, le designazioni della seconda giornata. Inter-Udinese a Marchetti, Genoa-Juventus a Chiffi

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le deisgnazioni arbitrali per quanto riguarda la seconda giornata di Serie A. Tra i match di giornata, spunta Inter-Udinese, seconda uscita stagionale per Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Gara che sarà diretta da Marchetti della sezione di Ostia Lido con Marini al Var. La Juventus, invece, sfiderà il Genoa a Marassi. Partita che è stata assegnata a Chiffi di Padova, mentre al Var presiederà Paterna. Di seguito, l’elenco completo delle designazioni.
CREMONESE – SASSUOLO Venerdì 29/08 h. 18.30
GUIDA
BARONE – MONACO
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: SOZZA
LECCE – MILAN Venerdì 29/08
MARINELLI
DEI GIUDICI – MASTRODONATO
IV: ARENA
VAR: GHERSINI
AVAR: MERAVIGLIA
BOLOGNA – COMO Sabato 30/08 h. 18.30
DOVERI
PALERMO – CATALLO
IV: TREMOLADA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PEZZUTO
PARMA – ATALANTA Sabato 30/08 h. 18.30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAIRETTO
PISA – ROMA Sabato 30/08 h. 20.45
COLLU
CECCONI – ROSSI M.
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA
GENOA – JUVENTUS Domenica 31/08 h. 18.30
CHIFFI
MONDIN – FONTEMURATO
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
TORINO – FIORENTINA Domenica 31/08 h. 18.30
ABISSO
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DIONISI
INTER – UDINESE Domenica 31/08 h. 20.45
MARCHETTI
BACCINI – COLAROSSI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARINI
AVAR: AURELIANO
LAZIO – VERONA Domenica 31/08 h. 20.45
CREZZINI
COSTANZO – GARZELLI
IV: COLOMBO
VAR: PEZZUTO
AVAR: MARESCA