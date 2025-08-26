Stramaccioni: “Poche volte ho visto un impatto come quello di De Bruyne alla prima partita”

Kevin De Bruyne ha subito fatto vedere le proprie immense qualità nella vittoria a Reggio Emilia del Napoli.

L’ex allenatore dell’Inter e commentatore di DAZN Andrea Stramaccioni ha parlato del belga e della simbiosi con l’altro marcatore del match, Scott McTominay: “Antonio Conte ha trovato un alchimia di grande interesse con McTominay e De Bruyne. L’allenatore del Napoli ha lavorato tutta l’estate per farli giocare insieme. La sensazione che ho avuto è che McTominay, che già faceva benissimo nella posizione di terzo centrocampista nella passata stagione, adesso si sente mentalmente libero per fare la seconda punta, sapendo di avere dietro quattro centrocampisti.

Il Napoli ha alzato in maniera verticale il suo livello di internazionalità con uno dei giocatori più carismatici del mondo: Kevin De Bruyne. Poche volte nella mia vita ho visto un giocatore avere l’impatto che ha avuto De Bruyne alla prima di campionato, il belga ha giocato come se fosse il capitano del Napoli negli ultimi 10 anni.

Lorenzo Lucca è un ragazzo d’oro. Contro il Sassuolo ha fatto una grande partita e ora ha la grande occasione di dimostrare che può essere il centravanti del Napoli. Nella sua carriera, però, ha giocato in maniera diversa rispetto a come gioca il Napoli, quindi deve lavorare spalle alla porta per trovare l’intesa con Lobotka che è un palleggiatore”.