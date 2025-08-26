Sky-Dopo Hojlund altri 2 acquisti per il Napoli: la situazione

Il Napoli dopo l’acquisto ormai prossimo di Rasmus Hojlund non si ferma e nei prossimi giorni proverà a piazzare altri 2 colpi.

Il giornalista di Sky Luca Marchetti ha fatto il punto sulle prossime mosse azzurre: “Anche il Napoli poteva avere accarezzata l’idea Rabiot, ma non ha mai affondato il colpo. In realtà il Napoli il centrocampista lo deve fare, potrebbero essere due. Intanto Elmas, che è il giocatore preferito perché può fare sia l’esterno di sinistra del 4-3-3, sia la mezzala nel centrocampo che sta disegnando Conte con i famosi Fab Four. Quindi Elmas, dopo Hojlund, diventerà la trattativa che il Napoli cercherà di chiudere.

Il Napoli sta cercando un altro centrocampista, il nome è quello di Brescianini, anche se in questo momento non ci sono stati ulteriori sviluppi sull’asse Napoli-Bergamo. Brescianini al Napoli significherebbe Musah all’Atalanta e quindi la possibilità per il Milan di intervenire a centrocampo. E poi c’è da risolvere la questione del terzino destro, quella di Juanlu Sanchez, che il Napoli tiene lì dall’inizio del mercato. Adesso con gli incastri nuovi per andare a prendere gli elementi che mancano nella rosa, il Napoli sta pensando di mollare Juanlu e di tenere uno tra Mazzocchi e Zanoli. Dipende anche dagli incastri di mercato e dalle liste. Questo è il mercato del Napoli che a sei giorni dalla fine ancora deve mettere concretizzare almeno due colpi se non tre”.