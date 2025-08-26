Pedullà: “Il Napoli ha sondato Rabiot ma sul calciatore francese c’è il forte interesse del Milan di Allegri”

Nicola Penta
rabiot juventus

Il Napoli dopo Hojlund andrà alla ricerca di un centrocampista di aggiungere al proprio reparto.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha sottolineato di un sondaggio azzurro per Adrien Rabiot:Max Allegri vuole Adrien Rabiot. Tutto questo in previsione di un’uscita a centrocampo, Musah indiziato, ma anche nel caso in cui non dovesse verificarsi.

 A Massimiliano Allegri serve una mezzala con quelle caratteristiche, capace di inserirsi per dare un cambio di passo a quel reparto. Quattro giorni fa, era il 22 agosto, vi avevamo anticipato il sondaggio Napoli ma senza dimenticare il Milan che infatti ci sta pensando anche in queste ore. Rabiot è in rotta di collisione con l’Olympique Marsiglia, vedremo se almeno in questo caso l’allenatore rossonero verrà accontentato all’interno di un’estate non semplice”.

