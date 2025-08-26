Dalla Spagna-Juanlu attende solo il Napoli: il punto

Tra gli obiettivi del Napoli c’è l’acquisto di un terzino destro da alternare con capitan Di Lorenzo; il nome più caldo è quello di Juanlu Lopez terzino del Siviglia e della Nazionale Under 21 spagnola.

Dalla Spagna, il quotidiano Abc.es ha aggiornato in merito a Juanlu: “Tutto fa presagire che la telenovela tra Juanlu, Napoli e Siviglia si trascinerà fino alla fine del mercato. Fonti vicine alla trattativa insistono sul fatto che da qui a lunedì prossimo potrebbe ancora succedere di tutto e che le trattative non si sono ancora interrotte.

Gli italiani non hanno fretta di chiudere l’affare e sono fiduciosi che la corsa contro il tempo giocherà a loro favore. Il Napoli è attualmente impegnato nella ricerca di un sostituto per Lukaku. Gli sforzi si concentrano quindi su Rasmus Hojlund, che sembra aver già raggiunto un accordo per lasciare il Manchester United e trasferirsi al Napoli. Una volta finalizzato l’accordo, si cercherà di riattivare le trattative con il Siviglia per vedere se l’avvicinarsi della fine del mercato convincerà Antonio Cordon. L’entourage del giocatore insiste sul fatto che il giovane giocatore accetterà di partire solo per Napoli e, se l’accordo non andrà in porto, indosserà con orgoglio la maglia numero 16 del Siviglia per l’intera stagione“.