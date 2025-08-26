L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato gli sviluppi sul fronte del mercato in entrata del Napoli. Stando a quanto riportato, il club partenopeo e Rasmus Hojlund avrebbero trovato un accordo sia sull’ingaggio che sulla durata del contratto, che sarebbe di cinque anni più un’opzione per il sesto. Nella giornata di ieri, i contatti sono stati intensi, con particolare attenzione agli aspetti legati ai diritti d’immagine. Ora la questione passa agli uffici legali, che si occuperanno della finalizzazione dei dettagli tecnici. L’obiettivo del Napoli è di organizzare le visite mediche del giocatore a Roma nei prossimi giorni, possibilmente prima della partita di sabato contro il Cagliari. Sebbene il mercato chiuda lunedì prossimo e ci sia ancora margine di manovra, tutte le parti coinvolte i due club, e Hojlund stesso sembrano desiderose di procedere rapidamente per formalizzare l’accordo e avviare una nuova fase calcistica.