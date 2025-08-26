Alvino: “Hojlund arriverà in prestito per non gravare sul bilancio”

La trattativa per Rasmus Hojlund ormai è prossima alla chiusura, con il calciatore che sarà il prossimo attaccante del Napoli.

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato della modalità del trasferimento dell’attaccante danese: “Hojlund inciderà sull’esercizio fiscale di questo anno 2025/2026 soltanto per 5 milioni, la cifra che il Napoli pagherà per il prestito, poi quando l’esercizio 2025/26 sarà chiuso, e arriveranno i soldi della Champions, nel 2026/27 il Napoli metterà a bilancio l’eventuale (sicuro) acquisto e graverà sul bilancio nel prossimo esercizio.

Ed è questo il motivo per il quale il Napoli non acquista direttamente ora il danese, per non gravare sul bilancio di quest’anno. Tutto questo alla faccia di chi non può spendere ora e nemmeno nei prossimi anni. A beneficio di qualche giornale che è seriamente preoccupato per le casse del calcio Napoli, eccomi pronto a tranquillizzarlo e niente più.