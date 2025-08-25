Zazzaroni a KKN – ” Contro il Sassuolo ho visto un Napoli bello. Hojlund ? Ecco quando si chiude “

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha espresso la sua opinione in merito alla prestazione del Napoli contro il Sassuolo, e ha rivelato anche delle novità di mercato importanti in merito a Hojlund. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ho visto contro il Sassuolo un Napoli concreto, bello e quella coppia McT-KDB è davvero entusiasmante. Mancavano tanti giocatori e nonostante questo c’è da dire che il Napoli è la squadra che ha lavorato meglio d’estate. Lucca? Voleva strafare. Ha lavorato molto per la squadra, ha avuto pochi palloni da concretizzare, migliorerà sicuramente. Il giorno caldo per Holjund è oggi. I parametri ci sono, credo che sia un’operazione da fare, è un giocatore importante, tutto indica che lo faranno nel giro di 48 ore”.