Stramaccioni a KKN – ” Kdb dal vivo è impressionante, ha una personalità clamorosa “

Andrea Stramaccioni, allenatore ed opinionista, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha espresso la sua opinione in merito alla prestazione degli azzurri contro il Sassuolo, soffermandosi su Kevin de Bruyne. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Mi è piaciuto l’approccio del Napoli contro il Sassuolo, i primi 25 minuti sono stati da grande squadra. McTominay e De Bruyne danno un tocco importante alla squadra di Conte. McTominay ha giocato di grande qualità con tre centrocampisti al fianco. Praticamente ha fatto la seconda punta. De Bruyne dal vivo è impressionante. Con KDB il Napoli completa il pacchetto di caratteristiche che ha a centrocampo. Il Napoli ha due playmaker, il primo passaggio è sempre per Lobotka. Poi KDB ha una personalità clamorosa, ha parlato tantissimo con l’arbitro. Ha abilità nel trascinare i compagni, ha leadership, si è mosso da capitano, senza togliere nulla a Di Lorenzo. Ha avuto un impatto clamoroso”.