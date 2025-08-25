Repubblica – ” Incontro Adl-Conte ad Ischia per discutere di mercato, ecco il punto della sitazione “

L’edizione odierna de la Repubblica si è soffermata sull’incontro a Ischia tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, dove il patron azzurro e il mister avranno sicuramente discusso in merito alle prossime mosse da compiere sul calciomercato. Ecco un estratto dell’articolo:

“I due hanno trascorso ieri insieme una giornata di parziale relax a Ischia, a bordo della barca del presidente. È stata l’occasione per fare il punto sulle trattative in corso e il nome di Hojlund è stato quello più sponsorizzato dal tecnico azzurro, alla vigilia delle 48 ore della verità per l’acquisto del bomber danese. Su di lui ci sono pure Lipsia e Milan e non c’è dunque più tempo da perdere, per evitare di essere beffati dalla concorrenza. Il giocatore ha messo un promettente like al post dopo il gol di McTominay, suo ex compagno a Manchester. Amicizia e affetti possono avere un peso decisivo e lo stesso vale per Elmas, che spinge per tornare. L’organico è corto pure a centrocampo”.