Mediaset, Trevisani – ” Lucca sarà la rivelazione del Napoli. e per lo scudetto è la favorita, ha speso 140 milioni… “

Riccardo Trevisani, nel corso del programma ” Pressing”, ha espresso la sua opinione in merito al Napoli, che vede come squadra favorita per la vittoria dello Scudetto, e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Per me invece Lucca farà un sacco di gol. Giocatore rivelazione? Sì. Poi Lukaku non si è fatto male mai l’anno scorso, come facevano a prevedere uno stop così lungo. Sarà un acquisto di febbraio marzo, per averlo in piena condizione poi magari tornerà prima. Lucca non ha fatto una partita indimenticabile, ma era alla prima in un nuovo contesto, ma il Napoli ha speso 40mln, quindi ci ha pensato al vice Lukaku che non poteva fare tutte le partite. Sono gli altri gli acquisti su cui si può discutere, tipo Lang. Ma poi se prendono un altro quando torna sono in 3? “

“Centrocampo top? A centrocampo poi sono 4 ormai e c’è l’arma illegale Politano che fa terzino, centrocampista e pure l’assist dell’1-0…. Favorita? L’Inter ora dice Napoli favorito, ma non solo ha vinto lo Scudetto ma ha messo dentro anche alternative come Beukema, Gutierrez, Lang, Lucca e via dicendo. Campioni e con 140mln messi sul mercato è difficile non mettere il Napoli davanti in una griglia, poi può à arrivare dietro, ma ha speso 140mln. La variabile è che avrà la Champions che ha devastato fisicamente l’Inter nel finale”.