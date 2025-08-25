Mediaset, Sabatini – ” Il Napoli è più forte dell’anno scorso, dirà la sua anche in Champions “

Sandro Sabatini, giornalista, durante il programma ” Pressing “, ha detto la sua in merito al Napoli, esprimendo la sua opinione nei confronti degli azzurri su diversi ambiti: dal campionato al mercato, ecc.. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il Napoli è più forte dell’anno scorso, ma pensavo che la coesistenza tra McTominay e De Bruyne potesse essere più imbarazzante, come sistemazione per Conte, pensavo che far partire McTominay da sinistra potesse dargli meno spazio ma hanno giocato con bellezza, naturalezza da sottolineare. Il Napoli s’è rinforzato, avrà la Champions ma ha una dimensione internazionale, è ben allenata, avrà una grande stagione ma deve prendere un sostituto di Lukaku. Lucca è un ottimo giocatore, ma parliamo di un livello che non ha mai raggiunto. Hojlund? Ho dei dubbi, ma magari il Manchester United se li è inghiottiti tutti questi talenti. Ottimo giocatore se è quello visto all’Atalanta, ma su Lukaku va fatto un discorso più malizioso: Lukaku quando ha avuto un’alternanza o un dualismo, e Conte lo sa bene, non ha reso allo stesso modo ed è successo anche con Dzeko fino alla fine di Champions. La scelta di Lucca è un investimento ma anche per dire Lukaku titolare e Lucca riserva. Quando torna? A marzo si vedrà”.