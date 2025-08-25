Gds – ” Il lavoro di Conte al Napoli è appena iniziato: l’obbiettivo è alzare sempre di più l’asticella “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha compiuto un interessante focus, in merito al lavoro svolto sin qui da Antonio Conte con il Napoli, uscito vittorioso alla prima giornata contro il Sassuolo. Ecco un estratto dell’articolo:

“Antonio Conte è un uomo dedito al lavoro. Maniacale in ogni dettaglio, in ogni situazione di gioco. Uno studioso della materia che ha saputo aggiornarsi quando è stato fermo, senza accontentarsi di un palmares da top manager. E questa la differenza: la voglia di non dare nulla per scontato, di sentirsi sempre al passo con i tempi e – se possibili – anche di anticiparli, per sorprendere. Come ha fatto in questi primi quattordici mesi alla guida col Napoli, riportato sul tetto d’Italia dopo una disastrosa gestione post scudetto spallettiano. Conte ha rimesso il Napoli in carreggiata, ma non ha certo finito il suo lavoro. Anzi, è appena iniziato: l’obiettivo è alzare ancora l’asticella, delle ambizioni e dei successi. Lo deve pure a se stesso, e all’amore che ha per il proprio lavoro”.