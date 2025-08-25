Gds – ” I ” Fab Four ” guidano un Napoli sempre più ambizioso “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha realizzato un focus sul centrocampo del Napoli e sui cosiddetti “Fab Four”, cioè Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, che certificano le rinnovate ambizioni sempre più elevate del club azzurro. Ecco un estratto dell’articolo:

“Più british, of course. E decisamente più ambiziosa. Perché in fondo, poi, quando hai un centrocampo con quattro superstar, il rischio di perdere fame ed equilibrio è sempre lì in agguato. Ti guarda, aspetta l’errore. E su questo, senza dubbio, Antonio Conte si sarà battuto in ogni allenamento e fino all’ultimo secondo con i suoi nuovi quattro moschettieri”.