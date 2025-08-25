Corbo a la Repubblica – ” Lucca non mi ha entusiasmato, troppo poco per una punta “

Antonio Corbo, giornalista, nel suo editoriale per il quotidiano La Repubblica, ha espresso la sua opinione in merito alla prestazione di Lorenzo Lucca in Sassuolo-Napoli, che ha già suscitato diverse critiche. Ecco un estratto del suo editoriale:

“Qualcosa creava da fermo Lukaku aprendo varchi con passaggi corti, era il perno dell’attacco, ma non c’è. Non ha entusiasmato Lucca, ex Udinese, giudicato molto generoso, tutto qui? Ma una fatica mai illuminante è la sua. Poco per una prima punta, terminale di un gioco gestito da campioni come McTominay e De Bruyne in preparazione, alimentato poi da due motori sempre accesi come Lobotka e Anguissa, signori del piccolo e grande spazio a centrocampo. Ne deriva un sovraccarico di lavoro per il mancino Politano che scavalla dalla destra, puntualmente stremato a metà gara e sostituito, ma anche la rinuncia al settore alto di sinistra”.