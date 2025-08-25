Cds – Napoli, McTominay al lavoro per convincere l’ex compagno Hoijlund

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Scott McTominay starebbe provando a convincere Rasmus Hojlund, ex compagno del Manchester United, a vestire la maglia azzurra: “Scott McTominay è il prototipo del giocatore di Conte: attacca, difende, segna, corre e soprattutto pressa. Pressing compulsivo. Avversari e vecchi amici. Lui fa tutto per la squadra e l’ha fatto anche al telefono, proprio sabato: McTominay ha chiamato Hojlund, suo ex compagno per una stagione allo United. La discesa in campo di McTominay, tra l’altro, non fa che confermare quanto tutti siano coinvolti nel progetto. A cominciare dai calciatori: McTominay gli ha raccontato tutto e l’ha invitato a unirsi al gruppo. Ha provato ad alimentare l’entusiasmo di Hojlund e contemporaneamente ha riscaldato anche il cuore di Napoli“.