Zazzaroni: “McTominay ha già chiamato Hojlund per farlo arrivare a Napoli”

Sono ore calde per Rasmus Hojlund ed il Napoli.

Il calciatore danese è vicinissimo al Napoli e potrebbe arrivare in Italia nelle prossime ore per le visite mediche di rito; il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha aggiornato sull’operazione:

“Lunedì può essere un giorno decisivo per Hojlund al Napoli. Il danese gradisce il trasferimento ed è già qualcosa: c’è ancora distanza sullo stipendio e da definire la struttura dell’operazione con lo United. Il giocatore chiede il trasferimento definitivo e quindi risulta dirimente il valore dell’obbligo di riscatto.

Ieri telefonata McTominay-Hojlund per convincerlo ad accettare il diritto di riscatto. Il Napoli è comunque sempre più vicino al danese: De Laurentiis vuole assestare il colpo finale al mercato”.