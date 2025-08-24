Zambardino: “Il gol di McTominay di ieri è quasi identico a quello contro il Cagliari”

Vittorio Zambardino, giornalista del Corriere Del Mattino, analizza la vittoria esterna del Napoli di ieri sera contro il Sassuolo in cui sono andati a segno McTominay e De Bruyne. Zambardino si sofferma, in particolare, sul gol del centrocampista scozzese su assist di Politano, paragonandolo ad un altro gol con i due giocatori protagonisti: quello contro il Cagliari nell’ultima giornata della scorsa stagione. Ecco le sue parole: “Un gol per parte: il Napoli dell’anno scorso e quello nuovo di quest’anno. In particolare McTominay, che segna un gol che è quasi identico, per l’assist di Politano e la posizione del tiratore, a quello che avviò l’ultima vittoria dell’anno scorso“.