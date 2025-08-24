Vlahovic-Napoli, idea per sostituire l’infortunato Lukaku

Il calciomercato estivo della Serie A si arricchisce ogni giorno di nuove indiscrezioni e colpi di scena. L’ultima notizia riguarda il Napoli, costretto a rivedere i propri piani dopo il grave infortunio successo a Romelu Lukaku, che lo terrà fuori per i primi 4 mesi di calendario. L’attaccante belga, titolare inamovibile dell’attacco azzurro che garantisce esperienza internazionale, dovrà osservare uno stop prolungato che rischia di cambiare radicalmente le strategie della dirigenza partenopea.

Il ds Giovanni Manna è già al lavoro per individuare un sostituto all’altezza. Sul taccuino ci sono diversi profili, da Hojlund a Pinamonti, passando per Breel Embolo. Ma il nome che ha destato maggiore curiosità è quello di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus, alla ricerca di un nuovo club.

Napoli, caccia al sostituto di Lukaku

L’infortunio di Lukaku è stato un colpo durissimo per i campioni d’Italia. Antonio Conte, che lavora da anni con il centravanti ex Inter e Roma, si ritrova ora con una lacuna importante in un reparto con pochi sostituti.

La società partenopea non vuole farsi trovare impreparata e sta cercando soluzioni immediate per garantire profondità offensiva. Il solo Lorenzo Lucca, arrivato dall’Udinese per ricoprire il ruolo di alternativa, non può bastare in un’annata che vedrà il Napoli impegnato su più fronti, dalla Serie A alla Champions League.

Ecco perché Manna ha avviato una serie di sondaggi esplorativi: la pista Vlahovic resta complessa, ma non impossibile.

Vlahovic, futuro incerto in bianconero

Il centravanti serbo non è mai riuscito a prendersi sulle spalle da solo l’attacco della Juve. Arrivato a Torino nel gennaio 2022 come colpo da novanta, Vlahovic ha alternato momenti di grande forma a periodi appannati, spesso condizionati da problemi fisici e da un gioco che non sempre ne ha esaltato le caratteristiche.

Il suo contratto con la Juve è in scadenza nel 2026, ma la situazione resta da definire. I bianconeri, come ribadito da Damien Comolli, non hanno intenzione di trattenere a tutti i costi l’attaccante, a patto però che arrivi un’offerta ritenuta congrua.

La richiesta attuale della Juventus si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra non proibitiva per club di prima fascia, ma che richiede valutazioni accurate soprattutto visti i 12 milioni di ingaggio che il serbo guadagna.

Le riflessioni da fare

La stima per Vlahovic è evidente: si tratta di un attaccante nel pieno della maturità calcistica, che conosce bene la Serie A e che potrebbe diventare il colpo di mercato in grado di fomentare ulteriormente il pubblico partenopeo.

Tuttavia, non si tratta di una trattativa semplice per diversi fattori. Innanzitutto, i rapporti di mercato tra Napoli e Juventus non sono mai stati particolarmente buoni. Inoltre, la Juve non avrebbe interesse a rafforzare una diretta concorrente per la lotta Scudetto.

Ecco perché, almeno per ora, i contatti restano limitati a semplici sondaggi. Ma l’interesse è reale e potrebbe diventare concreto nel caso in cui la finestra di mercato offrisse le condizioni giuste.

L’intreccio con il Milan

Ad alimentare le suggestioni di mercato c’è anche la presenza del Milan sullo sfondo. I rossoneri, alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto offensivo, hanno messo da tempo nel mirino Vlahovic. Tuttavia, il primo obiettivo della dirigenza di via Aldo Rossi resta Rasmus Hojlund, che potrebbe lasciare il Manchester United.

Lo stesso Hojlund è stato oggetto di sondaggi da parte del Napoli, creando così un intreccio di mercato che rischia di infiammare le ultime settimane di trattative. Rossoneri e azzurri, in sostanza, si ritrovano a inseguire gli stessi profili, con il rischio di doversi contendere gli obiettivi sul filo dell’asta.

Conte aspetta risposte

Quel vincente di Antonio Conte osserva con attenzione gli sviluppi. L’allenatore leccese ha bisogno di un attaccante pronto, capace di inserirsi subito nei meccanismi della squadra e di garantire alternative concrete a Romelu.

La sua richiesta alla società è chiara: servono rinforzi immediati per non compromettere l’avvio della stagione. La concorrenza in Serie A sarà agguerrita e il Napoli non può permettersi passi falsi.

Scenario di mercato

Le prossime due settimane saranno decisive. La Juventus resta in attesa di offerte ufficiali per Vlahovic, mentre il Napoli valuta tutti i pro e contro di un’operazione che avrebbe diversi risvolti tecnici, economici e persino “politici” nei rapporti tra club. Intanto, Manna continua a esplorare altre strade. Pinamonti rappresenta una soluzione italiana più accessibile, mentre Embolo del Monaco resta un profilo interessante per caratteristiche fisiche e duttilità.