Terminate le gare del pomeriggio: Il Como batte la Lazio, il Cagliari acciuffa la Fiorentina nel recupero

Sono terminate da poco le gare di Serie A giocatesi nel pomeriggio.

Allo stadio Senigallia di Como netta e convincente vittoria della squadra di casa guidata da Fabregas: 2 – 0 contro la Lazio di Sarri. Gara a senso unico soprattutto nel primo tempo. Le reti del successo lariano sono state realizzate da Tason Douvikas al minuto 47, il raddoppio porta la firma di Nico Paz al 73′. Rete del pareggio annullata a Castellanos per intervento VAR e conseguente “spiegazione” di Manganiello a viva voce. Como lanciato e ambizioso, Lazio in ritardo, complice il blocco del mercato.

Nell’altra partita in programma, match combattuto e tutto sommato divertente tra Cagliari e Fiorentina. La gara si sblocca nel finale, con la rete viola al minuto 68 di Mandragola. Forcing finale dei padroni di casa che impattato al minuto 90+4 con il difensore Luperto. Cagliari atteso sabato prossimo al Maradona.