Terminano le gare serali: la Juventus batte il Parma, pari tra Atalanta e Pisa

Sono da poco terminate le partite previste stasera.

Juventus – Parma 2 – 0 – Successo convincente della Juventus, che dopo un primo tempo abbastanza equilibrato prevale su un Parma che dopo il buon inizio di ripresa – Bremer ha salvato a porta vuota sul tiro a colpo sicuro di Pellegrino al minuto 47 – scompare dal campo. Reti del neoacquisto David all’ora di gioco, preceduta da occasioni importanti capitate sui piedi di Gatti, Yildiz e Conceicao (palo) e raddoppio nel finale del redivivo Vlahovic. Espulso per fallo di reazione il bianconero Cambiaso.

Atalanta – Pisa 1 – 1 – L’Atalanta ad inizio ripresa agguanta il Pisa, pari di Scamacca. Poi tanta spinta dei padroni di casa ma poche occasioni da rete. Pareggio deludente per i gli orobici, alle prese con il caso Lookman da risolvere quanto prima. Ottimo punto per la matricola toscana, allenata da Gilardino.

Per quello che conta dopo solo una giornata, guidano la classifica Napoli, Como, Juventus, Cremonese e Roma. Domani i posticipi che completeranno il primo turno sono Udinese – Verona, in programma alla 18:30 e Inter -Torino con inizio alle 20:45.