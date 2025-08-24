Stasera si gioca Juventus- Parma, ecco le formazioni ufficiali

Tra pochissimo in campo allo Stadium di Torino i padroni di casa che ospitano il Parma. Ecco le scelte dei due tecnici:
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
Per i bianconeri Bremer ritrovato dopo praticamente una stagione intera saltata per infortunio, David subito titolare e Vlahovic mestamente in panchina. Per gli ospiti curiosità per il giovanissimo allenatore, il trentenne spagnolo Cuesta.