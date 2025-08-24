Pedullà: “Politano ha rinnovato il proprio contratto”

Il Napoli non lavora solo sul mercato in entrata ma nelle prossime ore sarà impegnato sul fronte rinnovi.

Dopo Matteo Politano nelle prossime ore altri azzurri rinnoveranno il proprio rapporto con la società azzurra; ciò è quanto ha riferito Alfredo Pedullà sul proprio profilo Youtube: “Il Napoli ha incassato la firma di Matteo Politano per il rinnovo del contratto fino al 2028, un passaggio che era stato concordato nelle ultime settimane e che ha consumato gli ultimi passaggi.

Presto toccherà al difensore Amir Rrahmani che il Napoli vuole blindare fino al 2029, mentre si lavorerà per estendere gli accordi (scadenza 30 giugno 2028) anche con Zambo Anguissa dopo l’estensione automatica fino al 2027. Il Napoli si dedica all’ultima settimana abbondante di calciomercato, ma intanto blinda i gioielli”.