Momento storico: è di Manganiello il primo annuncio VAR

Subito applicata la nuova regola che da quest’anno interessa le chiamate VAR: minuto 64 di Como – Lazio e pareggio degli ospiti con Castellanos. Il VAR interviene e l’arbitro annulla la rete dell’attaccante argentino. Ed ecco la novità: Manganiello prende il microfono e spiega agli spettatori dello Stadio Senigallia, oltre che agli utenti Dazn, il motivo della sua decisione. Le sue parole: “A seguito revisione il numero 11 della Lazio è partito in posizione di fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco“.