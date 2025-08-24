Il Mattino-Embolo pista aperta: il punto

COLOGNE, GERMANY - JUNE 15: Breel Embolo of Switzerland celebrates scoring his team's third goal during the UEFA EURO 2024 group stage match between Hungary and Switzerland at Cologne Stadium on June 15, 2024 in Cologne, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Il Napoli dopo l’infortunio patito da Romelu Lukaku è alla ricerca di una prima punta da alternare con Lorenzo Lucca.

Il nome più caldo è quello del danese Rasmus Hojlund ma si tiene viva la possibilità per l’attaccante svizzero Embolo che sarebbe propenso al trasferimento in azzurro.

Il Mattino ha fatto il punto nell’edizione odierna: “Viste le difficoltà con la Roma e le necessità del Chelsea, è possibile che le piste Dovbyk e Jackson possano complicarsi repentinamente da oggi.

Ecco perché emissari del Napoli hanno provveduto a tenere aperta una porta con Embolo via Monaco: il calciatore svizzero piace e verrebbe di corsa in Italia, anche se sa che per il Napoli sarebbe solo una alternativa. Ma i suoi agenti non chiudono all’ipotesi. Sullo sfondo, però, resta anche il nome di Vlahovic: mancano sempre meno giorni alla chiusura del mercato e Dusan resta un caso a Torino“.

