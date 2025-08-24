Il Mattino-Embolo pista aperta: il punto

Il Napoli dopo l’infortunio patito da Romelu Lukaku è alla ricerca di una prima punta da alternare con Lorenzo Lucca.

Il nome più caldo è quello del danese Rasmus Hojlund ma si tiene viva la possibilità per l’attaccante svizzero Embolo che sarebbe propenso al trasferimento in azzurro.

Il Mattino ha fatto il punto nell’edizione odierna: “Viste le difficoltà con la Roma e le necessità del Chelsea, è possibile che le piste Dovbyk e Jackson possano complicarsi repentinamente da oggi.

Ecco perché emissari del Napoli hanno provveduto a tenere aperta una porta con Embolo via Monaco: il calciatore svizzero piace e verrebbe di corsa in Italia, anche se sa che per il Napoli sarebbe solo una alternativa. Ma i suoi agenti non chiudono all’ipotesi. Sullo sfondo, però, resta anche il nome di Vlahovic: mancano sempre meno giorni alla chiusura del mercato e Dusan resta un caso a Torino“.